Ministros acompanham Bolsonaro em viagem a Nova York; saiba quem são

Jair Bolsonaro em discurso na abertura da Assembleia-Geral da ONU em 2019 (foto: AFP)

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) viajou aos Estados Unidos acompanhado de oito dos 23 ministros de estado. E o número de colaboradores do mandatário que seguiram com o chefe para a abertura da 76ª Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) não para por aí.Nesta segunda-feira (20/9), está programado um encontro entre Bolsonaro e o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, em Nova York. Na agenda oficial, Bolsonaro terá pouco mais de 30 minutos com o representante inglês, a partir das 11h40.Na noite de hoje, está prevista uma recepção oferecida pelo representante permanente do Brasil nas Nações Unidas para o presidente e toda a sua comitiva.Nesta terça (21/9), como de praxe ocorre em todos os anos, a abertura da conferência fica por conta do presidente brasileiro. Em seguida, discursa o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.Mesmo não vacinado, Bolsonaronão terá problemas para cumprir a agenda oficial na ONU, já que as regras estabelecidas pela prefeitura de Nova York, exigindo comprovante de vacinação para circular em prédios públicos, não se aplica a ONU.A justificativa para tanto é que a organização é considerada território internacional. Portanto, não está sujeita às regras de nenhum país.Aos diplomatas e membros de comitivas, o presidente da Assembleia-Geral, Abdulla Shahid, encaminhou comunicado reiterando que 'a prova de vacinação é exigida para certas atividades em ambientes internos, incluindo a sede das Nações Unidas'.Apesar da exigência não se estender aos chefes de Estado, a circulação de Bolsonaro ficará limitada perante às exigências da prefeitura da cidade.A volta ao Brasil do presidente está marcada para a própria terça (21/9), ainda que o evento se estenda até o dia 27. Bolsonaro tem reiterado que não tomará a vacina contra a COVID-19 até que toda a população brasileira esteja imunizada.