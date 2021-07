Bolsonaro na pandemia: 5 passeios de moto e nenhuma visita a hospitais

Motociatas levantam discussões sobre violações de medidas sanitárias e de distanciamento, além de questionamentos sobre os gastos com mobilização de órgãos de estado e recursos para custear a operação das manifestações (foto: Alan Santos/Presidência da República) mortes pelo coronavírus no país, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) não fez nenhuma visita a hospitais - que ainda sofrem com falta de leitos e medicamentos - e postos de vacinação desde o início da pandemia. motociatas em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Chapecó e Porto Alegre. Agora planeja uma grande "passeio" no 7 de Setembro, em Brasília. Em meio à trágica marca de 532.949pelo coronavírus no país, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) não fez nenhumaa hospitais - que ainda sofrem com falta de leitos e medicamentos - e postos de vacinação desde o início da pandemia. No entanto, nos últimos meses, o titular do Palácio do Planalto participou deem Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Chapecó e Porto Alegre. Agora planeja uma grande "passeio" no 7 de Setembro, em Brasília.





CPI sobre sua gestão da pandemia e enfrentando quedas de popularidade e pedidos de impeachment, o presidente reuniu apoiadores nesse sábado (10/7) em Porto Alegre. repercussão no Twitter. O vereador de Porto Alegre Matheus Gomes (PSOL) escreveu na rede social que conversou com testemunhas para tomar medidas sobre o fato. Acuado por umasobre sua gestão dae enfrentando quedas de popularidade e pedidos de impeachment, o presidente reuniu apoiadores nesse sábado (10/7) em Porto Alegre. Uma mulher que protestava contra o ato batendo em uma panela foi presa pela Brigada Militar do Rio Grande do Sul . O caso teve grandeno Twitter. O vereador de Porto Alegre Matheus Gomes (PSOL) escreveu na rede social que conversou com testemunhas para tomar medidas sobre o fato.





"Abuso policial! Uma cidadã de Porto Alegre acabou de ser presa por bater panela, enquanto acontecia a motociata de Bolsonaro! Isso é um absurdo! É repressão ao direito de manifestação! Acabei de conversar com pessoas que presenciaram o fato e estamos vendo como auxiliar", escreveu o vereador.





Em outra recente declaração, o presidente confirmou que os motociclistas não vão mais pagar pedágio nas rodovias que vierem a ser concedidas à iniciativa privada.





No último dia 26, o passeio de moto passou por Chapecó, em Santa Catarina e contou com quase 30 mil motocicletas e a participação de 40 mil pessoas, de acordo a organização do encontro.





A motociata provocou a paralisação do trânsito na BR-282 e terá policiamento dos comandos da 4ª Região de Chapecó, da 2ª Região de Lages, da 9ª Região de São Miguel do Oeste, e da 10ª Região de Joaçaba. Além desses, grupos do policiamento com moto, Polícia Militar Rodoviária e cavalaria também acompanham o movimento. O governo do Estado não informou os custos da operação.





Os eventos também foram realizados em Brasília (9 de maio), Rio de Janeiro (23 de maio) e São Paulo (12 de junho) e levantaram discussões sobre violações de medidas sanitárias e de distanciamento, além de questionamentos sobre os gastos com mobilização de órgãos de estado e recursos para custear a operação das manifestações.





Estado de Minas os temores sobre as consequências que a eventual manifestação bolsonarista podia proporcionar ao cenário da pandemia de COVID-19 na cidade. Em junho, a capital mineira também entrou no radar do presidente Bolsonaro. Na ocasião, o prefeito Alexandre Kalil (PSD) reforçou em entrevista ao jornal os temores sobre as consequências que a eventualbolsonarista podia proporcionar ao cenário da pandemia de COVID-19 na cidade.





Kalil também afirmou que o chefe do poder Executivo nacional seria multado caso descumprisse regras de combate à infecção, como o uso obrigatório de máscaras.





Queda de popularidade





De acordo com a pesquisa, 54% dos entrevistados afirmaram que são a favor da ação pela Câmara dos Deputados, na comparação com 42% que se mostram contrários à ideia.





A última pesquisa eleitoral também divulgada pelo Instituto Datafolha mostrou que ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ampliou a vantagem sobre Jair Bolsonaro nas intenções de voto para as eleições 2022.





No levantamento estimulado – quando são apresentados os possíveis candidatos ao eleitor –, Lula lidera a corrida no primeiro turno, com 46% das intenções. Bolsonaro aparece com 25%.

Balanço





O rasil contabilizou 1.172 mortes pela COVID-19 e chegou à marca de 532.949 vias perdidas pela doença, segundo dados compilados pelo consórcio de veículos de imprensa.





A quantidade de novos casos registrados foi de 45.814. A média móvel de novas infecções, 46.472, caiu 34% em relação há duas semanas. Desde o início da pandemia, 19.065.788 já se infectaram com o novo coronavírus no país.