Governador manda apurar prisão de mulher que se manifestou contra Bolsonaro

(foto: AFP PHOTO / AGENCIA PIRATINI )

O Estado irá apurar com rigor as condições em que se deu o recolhimento de manifestante hoje em Porto Alegre. https://t.co/UHoVv89TgO — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) July 10, 2021

ABSURDO - Mulher é presa após bater panela contra Bolsonaro em Porto Alegre, onde ele comanda mais uma "motociata" da morte. A máquina repressiva bolsonarista, que atropela todos os direitos, inclusive o de manifestação, previsto na Constituição, está a todo vapor. Até quando? pic.twitter.com/Ru7IT2QhcY — Humberto Costa (@senadorhumberto) July 10, 2021

O governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB-RS) informou neste sábado (10/7), que o Estado do Rio Grande do Sul irá"com rigor" as condições em que se deu a prisão pela Brigada Militar de uma manifestante contrária ao presidente da República , Jair Bolsonaro mais cedo na capital gaúcha. "O Estado irá apurar com rigor as condições em que se deu o recolhimento dehoje em Porto Alegre", escreveu Eduardo Leite em seu perfil no Twitter.Na mesma rede social há imagens da prisão dade oposição pela Brigada Militar. Segundo as pessoas quea atitude dos policiais no momento da ação, ela estava apenas "batendo panela". Os policiais ignoraram os pedidos deSegundo nota da Secretaria de Segurança Pública (SSP-RS), a manifestante estava agredindocom chutes. Ela já foi liberada pela polícia. "Apesar das repetidasdas PMs de afastar a mulher, ela desobedeceu a ordem, desacatou as PMs que a abordaram, tentou chutar um dos motociclistas e manteve as ameaças de", justificou a SSP-RS.Políticos da oposição questionaram a atitude e sugeriram abuso de autoridade . Foi o caso do Senador Humberto Costa (PT-PE), que chamou de "absurdo" adela em post no Twitter.