Mulher é presa por bater panela em protesto contra motociata de Bolsonaro

A Brigada Militar do Rio Grande do Sul, neste sábado (10/7), uma mulher durante ado presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Ela protestava contra o ato batendo em uma panela.

O caso teve grande repercussão no Twitter. O vereador de Porto Alegre Matheus Gomes (PSOL) escreveu na rede social que conversou compara tomar medidas sobre o fato."Abuso policial! Uma cidadã de Porto Alegre acabou de ser presa por bater, enquanto acontecia a motociata de Bolsonaro! Isso é um! É repressão ao direito de! Acabei de conversar com pessoas que presenciaram o fato e estamos vendo como auxiliar", escreveu o vereador.



O caso acontece dois dias depois da condução do cozinheiro Eduardo Lazzari. Ele prestou depoimento à polícia, depois de reclamar que precisaria cozinhar para o presidente em um hotel situado na cidade de Bento Gonçalves (RS).





"Urgente! A polícia prendeu uma pessoa que batiacontra Bolsonaro agora em Porto Alegre, dois dias depois de prender um cozinheiro", escreveu Manuela d’Ávila (PCdoB), candidata derrotada à vice-presidência do Brasil em 2018.Após uma semana marcada por confrontos com a CPI da Covid e com mais denúncias sobre sua gestão na pandemia,participou da motociata ao lado de apoiadores na manhã deste sábado.



Segundo publicações nas redes sociais, o grupo de manifestantes se concentrava na Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) desde cedo. De lá, o grupo partiu depois das 10h para o passeio com o chefe do Executivo.

Assim como aconteceu nos atos anteriores, Bolsonaro não usou máscara. O presidente estava acompanhado de Luiz Eduardo Ramos, ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, ministro da Secretaria-Geral da Presidência, e do deputado federal Bibo Nunes (PSL-RS).