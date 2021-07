Bolsonaro sobre suspeita de corrupção: 'Nenhuma dose da Covaxin foi paga'

Bolsonaro disse a apoiadores, em Porto Alegre, que 'nenhuma dose da Covaxin foi paga' (foto: Divulgação)

O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), se defendeu das suspeitas de corrupção no caso da compra da vacina indiana Covaxin , negociação que épela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) em andamento pelo Senado Federal."Nenhuma dose da Covaxin foi", afirmou Bolsonaro, a apoiadores, após motociata de cerca de duas horas pelas ruas de Porto Alegre.Mais cedo, ao serpor um repórter da Rádio Gaúcha sobre as denúncias, o presidente deu uma resposta semelhante. "Gastei umcom a Covaxin? Me responda, gastei um centavo?", respondeu ao jornalista."A compra seria de 400 milhões de? A compra seria mil por cento sobre o faturamento? É o que a CPI andou falando", disse. "Dose de US$ 15, passou para US$ 150. Você multiplica 400 milhões de doses vezes US$ 150, vezes R$ 5. Isso dá R$ 300 bilhões. Isso é uma coisa, meu Deus do céu. Eu assinei uma MP de R$ 20 bilhões para comprarpara todo mundo", afirmou.