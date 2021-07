Bolsonaro ataca Barroso depois de motociata no RS: 'Lei beira a pedofilia'

(foto: Reprodução/YouTube)

Depois de participar deem Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, neste sábado (10/7), o presidente(sem partido) criticou novamente o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), citando bandeiras do ministro que, para Bolsonaro, incluem uma lei que"Quero perguntar ao ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal… Ministro esse que defende a redução dapara estupro de vulnerável. Ou seja, beira a pedofilia o que ele defende. Ministro que defende o, a liberação das. Com essas bandeiras todas ele não tinha que estar no Supremo , tinha que estar no parlamento", declarou em discurso a apoiadores após a motociata.O presidente já haviaa volta do votoe assim o fez novamente neste sábado, comentando a pesquisa DataFolha, que aponta o ex-presidente Lula à frente na corrida eleitoral do ano que vem. "Aquele de nove dedos tem 60%, segundo o DataFolha, vamos fazer o voto impresso eda deputada Bia Kicis, que está aqui, para ver se ele ganha realmente no primeiro turno", afirmou.Barroso foi novamente alvo dedo presidente, que reforçou mais uma vez o discurso da 'roubalheira', ao defender o voto impresso. "O que o Barroso quer, o ministro do STF, é a volta da, a volta da impunidade através da fraude eleitoral. (...) Não adianta querer me ameaçar, porque ele não tem moral para mover um processo contra um batedor de carteira, esse ministro", alfinetou.O presidente defendeu mais uma vez o uso da cloroquina em seu discurso, falando do estado de saúde de um dos senadores da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). "Tem agora um elemento, um senador da CPI que está com COVID, quero saber se ele vai ficar em casa ou se vai tomar cloroquina", disse Bolsonaro, sem citar o nome do senador.