Cozinheiro é preso após reclamar de precisar cozinhar para Bolsonaro no RS

Hotel & Spa do Vinho em Bento Gonçalves (RS), onde cozinheiro detido trabalha (foto: Divulgação/Spa do Vinho)

A Polícia Federal prendeu, na última quinta (8/7), oEduardo Lazzari. Ele prestoudepois de reclamar que precisaria cozinhar para o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no Hotel Spa do Vinho, em Bento Gonçalves (RS).





De acordo com jornalista Ricardo Noblat, Lazzari escreveu no Facebook: “Vou ter que cozinhar para esteainda, que raiva”.

A postagem causou reação do deputado federal Bibo Nunes (PSL-RS). O parlamentar acusou o cozinheiro de ameaçar o presidente de "morte explícita" e acionou a Agência Brasileira de Inteligência (Abin).



Após uma semana marcada por confrontos com a CPI da Covid e com mais denúncias sobre sua gestão na pandemia, Bolsonaro participou da motociata ao lado de apoiadores na manhã deste sábado (10/7).



Novamente, um caso de abuso policial foi registrado. A Brigada Militar prendeu uma mulher que batia panela em protesto ao ato do presidente.



“Urgente! A polícia prendeu uma pessoa que batia panela contra Bolsonaro agora em Porto Alegre, dois dias depois de prender um cozinheiro”, escreveu Manuela d’Ávila (PCdoB), candidata derrotada à vice-presidência do Brasil em 2018.



Assim como aconteceu nos atos anteriores, Bolsonaro não usou máscara. O presidente está acompanhado de Luiz Eduardo Ramos, ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, ministro da Secretaria-Geral da Presidência, e do deputado federal Bibo Nunes (PSL-RS).