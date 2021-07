Partido de Alexandre Kalil, PSD se posiciona contra o voto impresso

Alexandre Kalil durante votação nas eleições municipais de 2020, quando se reelegeu à prefeitura (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press) prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, o Partido Social Democrata (PSD) se colocou contra a alteração do sistema de voto nas eleições. O assunto está em debate na Câmara dos Deputados e potencializado após uma série de declarações recentes do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), a respeito da implantação do voto impresso em detrimento ao registro por meio da urna eletrônica, em vigor no Brasil desde 1996. Legenda do, o) se colocounas. O assunto está em debate nae potencializado após uma série de declarações recentes do(sem partido), a respeito da implantação doem detrimento ao registro por meio da, em vigor no Brasil desde 1996.









“Vivemos a democracia há mais de três décadas e nossos legisladores debatem e aperfeiçoam nosso sistema eleitoral permanentemente. Qualquer tentativa de interferir no funcionamento do sistema fora dessas premissas deve ser repelida por todos, com o apoio assegurado por nossos Poderes, independentes e institucionais”, diz trecho do comunicado, classificado pela legenda como uma nota “em defesa da democracia”.





Os deputados federais favoráveis ao voto impresso trabalham na Câmara dos Deputados com uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para alterar o sistema de votação. O texto, contudo, ainda está sob uma primeira análise da Comissão Especial, necessária para o tema chegar ao plenário.





Bolsonaro já afirmou, sem apresentar provas, que as últimas duas eleições presidenciais (inclusive a de 2018, que resultou em sua eleição em segundo turno) foram fraudadas. O presidente também ameaçou, na última quinta-feira (8), tomar medidas para não realizar o pleito em 2022 em caso de não alteração do sistema de votação.





"As eleições no ano que vem serão limpas. Ou fazemos eleições limpas no Brasil ou não temos eleições (...) Eles vão arranjar problemas para o ano que vem. Se este método continuar aí, sem, inclusive, a contagem pública, eles vão ter problemas. Porque algum lado pode não aceitar o resultado. Este algum lado, obviamente, é o nosso lado, pode não aceitar o resultado", disse.





Veja, abaixo, a íntegra da nota divulgada pelo PSD:





O Partido Social Democrático, como já destaca o nome, defende de forma intransigente os nossos valores democráticos: o voto direto, secreto, universal e periódico para escolher nossos representantes dos poderes Executivo e Legislativo, e o direito à livre manifestação.





Vivemos a Democracia há mais de três décadas e nossos legisladores debatem e aperfeiçoam nosso sistema eleitoral permanentemente. Qualquer tentativa de interferir no funcionamento do sistema fora dessas premissas deve ser repelida por todos, com o apoio assegurado por nossos Poderes, independentes e institucionais.





O Partido Social Democrático estará ao lado de todos aqueles que, independentemente do posicionamento ideológico, lutam em defesa da Democracia e do saudável debate político. O Brasil só pode crescer com o voto dos brasileiros.