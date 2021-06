Renan: Bolsonaro é 'lobista de cloroquina' e quer 'assassinato em massa'

Calheiros disse que Bolsonaro fará suicídio em massa (foto: Jefferson Rudy/Agência Senado) CPI da COVID, o senador Renan Calheiros (MDB-AL) usou suas redes sociais para disparar contra a decisão do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de orientar o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a quem já foi vacinado ou infectado pela COVID-19. Relator da, o senador(MDB-AL) usou suas redes sociais para disparar contra a decisão do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de orientar o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a desobrigar a usar máscaras quem já foi vacinado ou infectado pela COVID-19.

“Logo que foi descoberta sua atividade de lobista de cloroquina, o presidente muda o assunto e declara guerra à máscara. Quer o Brasil exposto ao vírus”, publicou o senador.





“Temos um Jim Jones na presidência. A diferença é que o louco americano induziu ao suicídio, e o brasileiro quer também o assassinato em massa”, completou.





Bolsonaro afirmou na transmissão desta quinta-feira (10/6) que fez o pedido ao ministro para abolir as máscaras, porque “não pode viver numa pressão a vida toda”.





A medida é muito criticada pelas autoridades de saúde, que aconselham a manutenção do utensílio enquanto pelo menos 80% da população foi imunizada com as duas doses. Marcelo Queiroga disse que a hipótese do presidente ainda está em estudo.