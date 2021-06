Bolsonaro ironiza Doria por falta de máscara no RJ: 'Sunguinha apertadinha'

Bolsonaro chama Doria de "Sunguinha Apertadinha" em live (foto: Reprodução)

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) debochou do governador de São Paulo, João Doria, que foi visto na piscina de um hotel de luxo no Rio de Janeiro sem máscara. O episódio recebeu muitas críticas de apoiadores do presidente nas redes.

"Vemos um governador de um estado, que não vou falar qual é, que fecha o estado e vai para Miami, e agora foi plotado num hotel do Rio de Janeiro com a sunguinha apertadinha. Ninguém sabe quem é... é o sunguinha apertadinha”, afirmou Bolsonaro, durante sua live desta quinta-feira (10/6), arrancando risos de seu gabinete.

“Você tem que dar exemplo. Mas ele é um péssimo exemplo pela canela fina”, ironizou o presidente. “Esse cara está todo dia na televisão com uma máscara preta defendendo a vacina dele”, afirmou.

O próprio presidente foi visto em encontro com apoiadores e passeios com motocilistas sem a proteção. Recentemente, o descumprimento das normas feito pelo presidente foi tema na CPI da COVID no Senado, durante o interrogatório ao ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.

Bolsonaro revelou que encomendou ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, um estudo que visa

desobrigar as pessoas vacinadas ou que já contraíram o vírus de usar máscaras.

A medida é muito criticada pelas autoridades de saúde, que aconselham a manutenção do utensílio enquanto pelo menos 80% da população foi imunizada com as duas doses.

"Não podemos viver numa pressão disso aí a vida toda”, afirmou o presidente.