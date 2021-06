COVID: Bolsonaro mantém discurso de supernotificação e cita novamente o TCU

(foto: Evaristo Sá/AFP - 5/5/20)





Vacinas contra COVID-19 usadas no Brasil

Oxford/Astrazeneca

Produzida pelo grupo britânico AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, a vacina recebeu registro definitivo para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . No país ela é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).





CoronaVac/Butantan

Em 17 de janeiro, a vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan no Brasil, recebeu a liberação de uso emergencial pela Anvisa





Janssen





Pfizer





Como funciona o 'passaporte de vacinação'?





Os chamados passaportes de vacinação contra COVID-19 já estão em funcionamento em algumas regiões do mundo e em estudo em vários países. Sistema de controel tem como objetivo garantir trânsito de pessoas imunizadas e fomentar turismo e economia. Especialistas dizem que os passaportes de vacinação impõem desafios éticos e científicos.

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

O presidente Jair Bolsonaro voltou a sem apresentar provas, que existe "forte indício" de supernotificação de mortes por COVID-19 nos Estados. Ele acusou novamente governadores de inflarem óbitos para receber recursos e mencionou mais uma vez um acórdão do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre o tema. A Corte já o desmentiu duas vezes e reiterou que não produziu qualquer dado sobre supernotificação de mortes ou casos da, bem como não há julgamentos sobre o tema."Está muitano TCU ainda, ou já acalmou isso aí?", indagou Bolsonaro a apoiadores ao deixar o Palácio da Alvorada na manhã desta quarta-feira (9/6). Em seguida, o mandatário disse que esclareceria o assunto, citou "dois acórdãos" do TCU e disse que não sabia o motivo de um dos documentos ainda não ter sido retirado do ar. Bolsonaro retomou o discurso de que o órgão "disse que critério mais importante para recursos a Estados é notificação" de casos e óbitos por covid-19."O próprio TCU disse que a prática poderia não ser salutar, poissupernotificações. Governadores, para receber mais dinheiro, notificavam mais covid", disse. "Tem gente querendo desqualificar o que eu estou falando para não incriminar. Eu entendo que realmente isso tem que ser analisado e, no meu entendimento, sim, tivemos supernotificação no Brasil e tem alguns governadores que praticaram isso aí", afirmou o presidente.Bolsonaro disse não saber o motivo pelo qual o órgão retirou do ar um dos documentos. A Corte informou aoque apura o caso. Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques, auditor do TCU, é investigado pelo órgão por ter sido autor do estudo paralelo citado por ele. Na conversa com apoiadores, o presidente não citou essaDe acordo com o jornal, o funcionário confessou à chefia imediata que é o autor do documento e que comentou o teor de suas análises pessoais com o pai, militar e amigo pessoal de Bolsonaro. O pai de Marques, segundo o auditor teria relatado a seus chefes, teria enviado o texto aoNa manhã desta quarta, segundo o jornal, a ministra do TCU Ana Arraes, autorizou a abertura deadministrativocontra o auditor Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques, que já foi destituído de suas funções de supervisor no Núcleo de Supervisão de Auditoria do tribunal. No lugar dele, vai assumir Fábio Mafra, de acordo com o jornal."O TCU disse que o critério dede recursos para os Estados por mortes não era o mais salutar", disse Bolsonaro. O presidente voltou a repetir também que o documento indicava que, por "estudos estatísticos não conclusivos", cerca de 45% das mortespoderiam ser resultado de supernotificação.Bolsonaro também defendeu que o número de mortes por ano no País cresce anualmente, e que se "retirados" os dados de covid, a taxa de óbitos anual no Brasil teria um "crescimento negativo", justificando que este seria um dos indícios da supernotificação. "Ano passado foram 200 mil mortes. Se tirar a metade disso, você vai ver que o Brasil é um doscom menor taxa de óbitos por milhão de habitantes", repetiu.O presidente aindaos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid no Senado e atacou o presidente do, Omar Aziz (PSD-AM), e o relator, Renan Calheiros (MDB-AL). "Não vamos agir como gênios em saúde da CPI, o Renan Calheiros e Omar Aziz".

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.

Mitos e verdades sobre o vírus

