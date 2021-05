Bolsonaro diz que 'faltou maconha' nas manifestações contra o governo

“Vocês sabem por que teve pouca gente nessa manifestação da esquerda no fim de semana? Porque a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal estão apreendendo muita maconha pelo Brasil. Faltou erva e dinheiro para o movimento aí”, disse Bolsonaro.

No sábado (29/05), manifestações contra o governo de Jair Bolsonaro (sem partido) tomaram as ruas de municípios em 24 Estados do país e no Distrito Federal.