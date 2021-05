Carlos Bolsonaro defende o pai no Twitter: 'fascista é o rabo da mãe! '

--> --> --> -->

Dá pra entender o contexto?



Ignorem o folhetim militante de quinta categoria ao escrever fascista, sem o %u201Cs%u201D.



E fascista é o rabo da mãe! Papo repetitivo padrão dos canalhas, retardados e vagabundos! pic.twitter.com/0wxrPJsPRj %u2014 Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) May 31, 2021

O vereador(Patriotas/RJ) está irritado com o tratamento dado ao pai, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), nas redes sociais. Nesta segunda-feira, o filho 02 do presidente usou de palavras de baixo calão para xingar os detratores do presidente, tachado de fascista por seus críticos.Na crítica desta segunda-feira (31/05), Carlos destaca um post do siteno Twitter, que entrevista o advogado crimianlista Antônio Carlos de Almeida Castro, o, que participou da manifestação contra Bolsonaro, em Brasília, no sábado passado (29/05).

“Ignorem o folhetim militante de quinta categoria ao escrever fascista, sem o “s”. E fascista é o rabo da mãe! Papo repetitivo padrão dos canalhas, retardados e vagabundos!”, disparou Carlos ao rebater a entrevista de Kakay, vestido com uma camisa seleção canarinho, autografada por Pelé, que neste ano completou 80 anos.

Fim de semana no ataque

Carlos Bolsonaro também usou o Twitter no fim de semana para rebater os críticos do pai, que no sábado (29/05), foram às ruas nas capitais e nas principais cidades do país para protestar contra o governo de Bolsonaro durante a gestão da pandemia de COVID-19, que já matou mais de 460 mil pessoas.