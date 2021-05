Carlos Bolsonaro publica foto do senador Randolfe sem máscara em aeroporto

O vereador do Rio de Janeiro(Republicanos) publicou na manhã desta terça-feira (25/5), em seu perfil no Twitter, uma imagem em que o senador(REDE-AP), vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito () da COVID, aparece semem um aeroporto de Brasília.

A assessoria de imprensa do parlamentar disse aoque a foto foi registrada no momento em que ele tomavano local em janeiro deste ano. Segundo a equipe, Randolfe tirou aapenas neste momento.

Após a revelação, internautas passaram a questionar a presença de um vereador no encontro — de responsabilidade de figuras que compõem formalmente o Executivo federal. Também por meio das redes sociais, o vereador rebateu.

“Querem mudar o foco, sempre com suas narrativas descabidas, para que esqueçamos a questão que todos querem saber! Sabem quando vou parar? Nunca!”, publicou no Twitter.

Após o presidente Bolsonaro participar de um ato, com aglomeração , decom dezenas de pessoas na cidade do Rio de Janeiro, o senador Randolfe Rodrigues disse neste domingo (23/5) que a CPI vai pedir informações ao governo e à prefeitura da capital carioca sobre aprovocada pelo político no local. Carlos Bolsonaro também compareceu ao evento ao lado do pai.