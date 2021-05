Escoltado por mil policiais, Bolsonaro passeia de moto com apoiadores no RJ

Bolsonaro chegou à manifestação sem máscara e puxou a manifestação que reuniu milhares de ciclistas (foto: Marcos Corrêa/PR)

À frente de umformado por milhares de motociclistas, o presidenteiniciou pouco depois das 10h deste domingo (23/5) um passeio que vai percorrer mais de 30 quilômetros pelas ruas do Rio. A manifestação foi convocada por apoiadores do presidente.



O grupo começou a se concentrar por volta das 8h, e o presidente chegou em helicóptero minutos após às 9h30. Ele posou para fotos com alguns motociclistas no Parque Olímpico, local de início do ato.

Na passagem pela orla de Copacabana, apoiadores paravam para aplaudir a passagem do presidente.



Apesar dos números altos de contágio e mortes por COVID-19, o uso de máscaras entre os milhares de presentes era pouco comum. A maioria deixou de lado a proteção.





Na passagem pela Praia de Copacabana, apoiadores fotografavam e aplaudiam os motociclistas (foto: Ana Mendonça/EM/D.A Press)

Ao todo, mil policiais militares de quatro batalhões do Rio atuam no esquema de segurança. Até as 10h25, apesar dos reflexos no trânsito, nenhum incidente havia sido registrado.