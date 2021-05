Bolsonaro repete o que disse em dezembro: 'Estamos no final da pandemia'

Bolsonaro chegou à manifestação sem máscara e causou grande aglomeração de pessoas (foto: Clauber Cleber Caetano/PR)

Ver galeria . 14 Fotos Bolsonaro participa de ato com apoiadores no Rio de Janeiro (foto: Ana Mendonça/EM/D.A Press )

Acompanhado pelo ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello , pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e por pelo menos mais 10 apoiadores - todos eles seme sobre um carro de som- o presidente Jair Bolsonaro (sem pratido) discursou no fim da manhã deste domingo (23/5), para milhares deno Aterro do Flamengo. E, assim como havia dito em dezembro de 2020 , voltou a falar que o Brasil está no final da pandemia Mesmo com quase 450 mil mortos, e com a vacinação andando a passos lentos, Bolsonaro voltou a dizer que o Brasil caminha para o final da pandemia. "Estamos node uma, se Deus quiser", disse o presidente.Em visita ao Rio Grande do Sul, em dezembro do ano passado, quando o Brasil tinha quase 180 mi mortos pela COVID-19, o presidente disse que o Brasil já camianhava para o fim da pandamia. "Me permite falar um pouco do governo, que ainda estamos vivendo ode. O nosso governo, levando-se em conta outros países do mundo, foi aquele que melhor se saiu, ou um dos que melhores se saíram na pandemia", disse, em um discurso em Porto Alegre.Exatamente um mês depois, em janeiro de 2021, estourou a crise de oxigênio em Manaus . Várias unidades hospitalares ficaram sem o produto na capital amazonense , provocando ade vários, em decorrência da COVID-19.Referindo-se ao Supremo Tribunal Federal () - que permitiu que estados e municípios adotem medidas contra a pandemia, mas mantendo o poder federalações de combate à COVID-19 - o presidente voltou a fazer ameaças: “Se preciso for, vamos tomar todas anecessárias para garantir a liberdades de vocês. Infelizmente, sentimos o que é um podera outro poderes inalienáveis”, disse.“Não é uma ameaça. Jamais ameaçarei qualquer poder, mas, como disse, acima de nós, dos Três Poderes, está o primeiríssimo poder, que é o povo brasileiro”, complementou.Além disso, ele criticou prefeitos e governadores que decretaram confinamento durante a pandemia e afirmou que jamais colocará o exército, que chamou de seu, nas ruas para fazer"Eucadano Brasil, não importa a motivação da mesma. Mas nós temos que ser fortes, temos que viver e sobreviver", disse Bolsonaro, para depois criticar medidas desocial."Desde o começo eu disse que tínhamos dois grandes: oe o desemprego. Muitos governadores e prefeitos simplesmente ignoraram a grande maioria do povo brasileiro, e sem qualquer comprovação, decretaram lockdown, confinamento e toque de recolher", afirmou o presidente. Estudos já mostraram, contudo, que o lockdown diminui a chance de transmissão do coronavírus."Fique bem claro: oexército brasileiro jamais irá às ruas pra manter vocês dentro de casa", prosseguiu o presidente, descartando a hipótese de em algum momentomedidas de isolamento.O presidente também criticou(PT), com quem Bolsonaro disputou o segundo turno das eleições para presidente em 2018, sem citar o nome do petista. “Imaginem se otivesse sido eleito presidente da República. Como estaria o nosso Brasil no dia de hoje?”, disse.A fala de poucos minutos encerrou um passeio de moto que percorreu diversos bairros do Rio . A manifestação teveno Parque Olímpico da Barra desde o início da manhã. Entre os milhares de apoiadores, apenas uma minoria usoude proteção - e, claro, onão foi possível.O ato ocorreu mesmo num período em que surge o temor de uma nova alta na transmissão do coronavírus. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até este sábado, 839.623 casose 49.438 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 2.122 novos casos e 188 mortes. A taxa deda COVID-19 no Rio está em 5,89%, a maior do País. Entre os casos confirmados, 776.109 pacientes se recuperaram da doença.Segundo o painel de dadospela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 84,0%. Já a taxa denos leitos de enfermaria é de 59,9%. No momento, a fila de espera por um leito de UTI tem 60 pessoas e a de enfermaria, 14.

