Bolsonaro em dezembro: 'Pandemia está no finalzinho'

O Brasil já registra 281.626 mortes causadas pela COVID-19. Na época da declaração de Bolsonaro, o país havia registrado, na noite de 9 de dezembro, 836 vidas perdidas em 24 horas, totalizando 178.995. Ou seja, mais de 100 mil vítimas não sobreviveram aos efeitos da doença de lá para cá.

Na manhã de 10 de dezembro de 2020, Bolsonaro embarcou para o Rio Grande do Sul, onde participou da inauguração da nova ponte sobre o Rio Guaíba, em Porto Alegre. Em seu discurso, o presidente afirmou que o Brasil estava vivendo um “finalzinho de pandemia” e disse que o Governo Federal prestou toda assistência aos estados e municípios no combate ao coronavírus.

Bolsonaro diz que pandemia de COVID-19 está no 'finalzinho' no Brasil

"Nosso governo, levando em conta outros países do mundo, foi o que melhor se saiu no tocante à economia. Prestamos todos os apoios possíveis a estados e municípios", completou.

Nove dias depois, Bolsonaro voltou a falar sobre a COVID-19 no Brasil. Em vídeo publicado nas redes sociais do filho do presidente, o deputado federal(PSL-SP), o chefe do Planalto disse que a “pandemia estava chegando ao fim”, destacando um “pequeno repique” no comportamento da doença no país.