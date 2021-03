Sigilo no Planalto: ajudante de ordens de Bolsonaro morre de COVID-19

O 2º sargento do Exército Silvio Kammers é a primeira morte de um funcionário do Planalto por COVID-19 (foto: Redes Sociais/Reprodução) Morreu, devido a complicações da COVID-19, o 2º sargento do Exército Silvio Kammers, supervisor da ajudância de ordens do gabinete do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). devido a complicações da, o 2º sargento do Exército Silvio Kammers, supervisor da ajudância de ordens do gabinete do presidente(sem partido).

Esta é a primeira morte de um funcionário do Planalto em decorrência da pandemia.



As informações foram publicadas pelo site O Antagonista.

O tratamento precoce no Planalto

“Muitos têm sido salvos no Brasil com esse atendimento imediato, neste prédio mesmo, mais de 200 pessoas contraíram a Covid e quase todas, pelo que eu tenha conhecimento, inclusive eu, buscou esse tratamento imediato com uma cesta de produtos", pontuou. "Desconheço que uma só pessoa deste prédio tenha ido ao hospital para se internar", completou.

Bolsonaro defendeu que a receita de medicamentos é “direito e o dever” do médico, mesmo que ainda sem eficácia comprovada. Segundo ele, “existem tratamentos opcionais” que “têm que ser buscados”.

“O médico sabe, aprendeu, tem o direito e o dever de medicar todo aquele que o procura na busca de uma doença ainda não totalmente conhecida, ainda não contendo um medicamento com a sua certificação, com a sua comprovação científica, buscar uma alternativa para tal”, afirmou.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.