Bolsonaro e ministros aparecem de máscaras em evento oficial

Médicos, cientistas, pesquisadores e especialistas apontam que o uso de máscara é essencial para proteção contra COVID-19 (foto: Agência Brasil/Reprodução) presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fez, nesta quarta-feira (10/03), uma breve cerimônia para falar sobre a vacinação no Brasil e sancionar projetos de lei que aumentam a capacidade de o governo federal comprar novas vacinas. Essa foi uma das poucas vezes, durante toda a pandemia, que o presidente e os ministros apareceram de máscara em um mesmo local. (sem partido) fez, nesta quarta-feira (10/03), uma brevepara falar sobre ae sancionar projetos de lei que aumentam a capacidade de o governo federal comprar novas vacinas. Essa foi uma das poucas vezes, durante toda a pandemia, que o presidente e os ministros apareceram deem um mesmo local.

Desde então, o presidente vem participando de eventos, viagens e aglomerações sem utilizar a máscara.



Entre os eventos estão visitas aos estados, encontro com parlamentares, posse de ministros e cerimônias no Planalto. A mais recente foi a cerimônia que enviou a comitiva do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, para Israel.

Em agosto do ano passado, Bolsonaro chegou até mesmo a negar a eficácia da máscara. "Eficácia dessa máscara é quase nenhuma", disse.

Também durante a cerimônia desta quarta-feira, em ato inédito, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, acostumado a tirar a máscara durante as entrevistas coletivas, não retirou o item para discursar.





Médicos, cientistas, pesquisadores e especialistas apontam que o uso de máscara é essencial para proteção contra COVID-19.

Vacinação

Durante discurso, Bolsonaro afirmou que “o governo está mostrando o seu trabalho” para combater a pandemia de COVID-19.

“O Brasil está fazendo sua parte. O governo federal está fazendo seu trabalho. Já entregamos vacina para 100% dos idosos acima de 85 anos de idade. Entre eles, minha mãe com 93 anos de idade”, disse o presidente.

Em outra parte do discurso, Bolsonaro cita o Brasil como exemplo para o mundo. "Fomos e somos incansáveis desde o primeiro momento na luta contra a pandemia, que é um exemplo para o mundo."

“O governo federal não poupou esforços e não economizou recursos para atender todos os estados e municípios. Fizemos uma campanha para atender os quatro cantos do país”, completou.