Bolsonaro sobre vacinas: 'O governo está mostrando o seu trabalho'

Em outra parte do discurso, Bolsonaro cita o Brasil como exemplo para o mundo (foto: Tv Brasil/Reprodução) presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fez um breve comunicado, nesta quarta-feira (10/03), para falar sobre a vacinação contra COVID-19. A cerimônia foi realizada no Palácio do Planalto após o discurso domáscaras. (sem partido) fez um breve comunicado, nesta quarta-feira (10/03), para falar sobre a. A cerimônia foi realizada noapós o discurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Essa é a primeira vez que Bolsonaro e seus ministros aparecem todos no salão do Palácio do Planalto utilizando





Segundo Bolsonaro, “o governo está mostrando o seu trabalho” para combater a pandemia de COVID-19.









Em outra parte do discurso, Bolsonaro citou o Brasil como "exemplo" para o mundo. "Fomos e somos incansáveis desde o primeiro momento na luta contra a pandemia, que é um exemplo para o mundo."





“O governo federal não poupou esforços e não economizou recursos para atender todos os estados e municípios. Fizemos uma campanha para atender os quatro cantos do país”, completou.





Bolsonaro também citou o auxílio emergencial, no qual ele chamou de “maior programa social do mundo”.



“Atendemos aqueles que são conhecidos como invisíveis. Não disparamos contra o povo brasileiro. Não se tem notícias no mundo de um projeto social de tamanha evergadura”, disse.





O presidente voltou a frisar os acordos com a Oxford/Astrazeneca. Apesar disso, Bolsonaro não citou a Coronavac, vacina produzida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac.

Vacinação

Na última terça-feira (09/03), o Brasil atingiu a marca dos 8,7 milhões de vacinados contra a COVID-19. No total, 8.736.891 brasileiros receberam pelo menos uma dose de vacina, o equivalente a 4,13% da população nacional. O levantamento é do consórcio de veículos de imprensa.