Lula: 'Bolsonaro mandou Zé Gotinha embora porque achou que ele era petista'

Depois das falas do ex-presidente, o criador do Zé Gotinha, o artista plástico Darlan Rosa, celebrou a cobrança feita por Lula (foto: Redes Sociais/Reprodução) Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez duras críticas ao governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) durante discurso feito nesta quarta-feira (10/3). Um dos principais pontos da fala do petista foi a má condução de Bolsonaro durante a pandemia do novo coronavírus.



Durante discurso, Lula garantiu que vai se vacinar na próxima semana contra a COVID-19.





"Não me importa de que país, não me importa se é duas ou uma e quero fazer propaganda pro povo brasileiro. Não siga nenhuma decisão imbecil do Presidente da República ou do Ministro da Saúde. Tome vacina. Tome vacina porque a vacina é uma das coisas que pode livrar você do COVID. Mas, mesmo tomando vacina, não ache que pode tomar vacina e já tirar a camisa, ir pro boteco pedir uma cerveja gelada e ficar conversando. Não. Precisa continuar fazendo o isolamento e continuar usando máscara e álcool-gel. Pelo amor de Deus", declarou.

Depois das falas do ex-presidente, o criador do Zé Gotinha, o artista plástico Darlan Rosa, celebrou a cobrança feita por Lula pelo uso do personagem na divulgação da vacina contra a COVID-19.





Redes



No Twitter, internautas celebraram a menção do ex-presidente ao personagem. Confira alguns memes:

o zé gotinha vendo o lula perguntar por ele pic.twitter.com/tXO3FtQzjp %u2014 princesinha da aba reta (@evozzy) March 10, 2021

o zé gotinha vendo o lula citar ele em seu discurso pic.twitter.com/XBygekWz7e %u2014 cretino #BBB21 (@cretinaofc) March 10, 2021

Depois da fala do Lula hoje até o Zé Gotinha ficou mais forte!



Charge: Cristiano Siqueira pic.twitter.com/4nKHv11fRm %u2014 José Guimarães (@guimaraes13PT) March 10, 2021

%u201CKd o Zé gotinha? Nosso amigo Zé Gotinha! O Bolsonaro mandou embora, porque pensou que era petista. O Zé Gotinha era suprapartidário%u201D



o Zé gotinha: vem me salvar, Lula pic.twitter.com/i1xbdf7Ibk %u2014 Erick Krominski (@EKrominski) March 10, 2021

"Cadê o nosso Zé Gotinha?"

Sem dúvida foi isso que sensibilizou o Lula:

pic.twitter.com/z6BrlhogAi %u2014 Aécio de Papelão (@aeciodepapelao) March 10, 2021



Entenda

Lula realizou no fim da manhã desta quarta-feira seu primeiro pronunciamento após decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que anulou todas as condenações envolvendo as investigações da Operação Lava-Jato.



A fala pública do ex-presidente aconteceu no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo (SP).

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.