Lula diz que Jornal Nacional com voto de Gilmar foi 'épico'

Duranteno final da manhã desta quarta-feira (10/3), no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo (SP), o ex-presidente Lula disse esperar que "seja um novo padrão de comportamento da Globo com a verdade", ao se referir à cobertura do Jornal Nacional de terça-feira (9/3), sobre o voto do Ministro Gilmar Mendes, do STF, durante julgamento da suspeição da condução do então juiz Sérgio Moro, na Lava-Jato. Ele classifiou o noticiário do dia como "épico". "Quem viu, não acreditou."