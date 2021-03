Gilmar: Condenação de Lula no caso do triplex é de uma cristalina contaminação

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou que a condenação imposta pela ex-juiz Sergio Moro ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no caso do triplex do Guarujá é de uma "cristalina contaminação", devido ao "histórico de cooperação espúria" entre o então magistrado e a força-tarefa de investigadores.



"Em fevereiro de 2016, quando o reclamante (Lula) ainda estava sendo investigado, o ex-juiz Sergio Moro chegou a indagar ao procurador Deltan Dallagnol se já havia uma denúncia sólida ou suficiente, o procurador responde apresentando um verdadeiro resumo das razões acusatórias do MP, de modo a antecipar a apreciação do magistrado", destacou Gilmar, em referência mensagens privadas atribuídas a Moro e Dallagnol obtidas por um grupo criminoso de hackers.