Rodrigo Maia afirma que Lula é melhor que Bolsonaro : 'Tem visão de país'

Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara dos Deputados (foto: Divulgação) Rodrigo Maia (DEM), elogiou o discurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desta quarta-feira (10/3). O parlamentar usou o Twitter para comparar o petista ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O deputado federal e ex-presidente da Câmara dos Deputados,(DEM), elogiou o discurso do ex-presidente(PT) desta quarta-feira (10/3). O parlamentar usou o Twitter para comparar oao presidente(sem partido).





“Você não precisa gostar do Lula para entender a diferença dele para o Bolsonaro. Um tem visão de país; o outro só enxerga o próprio umbigo. Um defende a vacina, a ciência e o SUS; o outro defende a cloroquina e um tal de spray israelense”, escreveu Maia.





O parlamentar continuou: “Um defende uma política externa independente; outro defende a subserviência. Um defende política ambiental; outro a política da destruição. Um respeita e defende a democracia; o outro não sabe o que isso significa”, completou.





Maia ressaltou seus conflitos com Lula, mas reconheceu o lado positivo do petista. “Um fundou um partido e disputou quatro eleições; o outro é um acidente da história. Tenho grandes diferenças com o @LulaOficial, principalmente na economia, mas não precisa ser petista fanático para reconhecer a diferença entre o ex-presidente e o atual”, finalizou.