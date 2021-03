Em mensagens a apoiadores no Telegram, família Bolsonaro ataca Felipe Neto

AM

A queixa-crime contra o youtuber foi feita pelo filho '02' do presidente Carlos Bolsonaro (foto: Redes Sociais/Reprodução) Telegram, a família Bolsonaro voltou a atacar, nesta terça-feira (16/03), o youtuber Felipe Neto para apoiadores. Usando emojis e compartilhando vídeos, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) demonstram todo o ressentimento contra o youtuber.



A queixa-crime contra o youtuber foi feita por Carlos Bolsonaro, filho "02" do presidente.



Na manhã desta terça-feira, por meio do aplicativo de mensagem, ele comemorou a intimação da polícia. “Segundo Felipe Neto, a Lei de Segurança Nacional valia até pra hashtag. Agora virou autoritarismo e perseguição? Enquanto violarem a liberdade de quem discorda, é justo provarem do que fazem contra nós diariamente”, escreveu o vereador.





Segundo Carlos, ele apenas noticiou um “fato”. “Cabe às autoridades apurar o exposto dentro da lei”, pontuou no post.





“Não caiam nessa narrativa falsa que a esquerda começa a espalhar como se tivéssemos a estrutura que ELES aparelharam e hoje dominam, incluindo a mídia, que os ajuda a consolidar as invenções para fundamentar perseguições”, pediu aos apoiadores.

“Sem mentira e hipocrisia a esquerda não existe. Basta ver a cara de surpresa do menino (emoji de arco-íris e pombo) ao ser intimado pela acusação que outro dia ele próprio fazia aos outros”, escreveu.



O filho “03” do presidente também comemorou no aplicativo. Eduardo, por sua vez, usou dois emojis para se referir a Felipe Neto. Um de um pombo e outro de um arco-íris.“Sem mentira e hipocrisia a esquerda não existe. Basta ver a cara de surpresa do menino (emoji de arco-íris e pombo) ao ser intimado pela acusação que outro dia ele próprio fazia aos outros”, escreveu.

Flávio Bolsonaro, filho mais velho do presidente, também demonstrou felicidade pela intimação. Ele postou um vídeo onde Felipe fala sobre a intimação. “Eu fico triste com uma notícia dessas”, publicou.

O Telegram bolsonarista

A família Bolsonaro migrou do Whatsapp para o Telegram. A rede social russa permite que eles possam se comunicar com seus apoiadores sem as restrições aplicadas em outras plataformas.