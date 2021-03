Kalil após veto a crédito: 'Enchentes agora a população trata com a Câmara'

Prefeito criticou postura dos vereadores em votação sobre empréstimo para financiar obras na cidade (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Impactos do empréstimo

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre(PSD), criticou a postura deapós a Câmara Municipal rejeitar o projeto que permitiria a captação de US$ 160 milhões (R$ 907 milhões, em valores atuais) para solucionar alagamentos na cidade e urbanizar áreas de risco. A verba iria impulsionar o Programa de Redução de Riscos de Inundações e Melhorias Urbanas na Bacia do Ribeirão Isidoro, no vetor Norte, mas a ideia foi derrubada por um voto.O resultado frustrou Kalil, que precisava do aval de 28 dos 41 parlamentares. O placar da votação, contudo, foi de 27 a 12.“Lamento. deputado federal e vereadores trabalhando contra Belo Horizonte. Enchentes, agora, a população trata com a Câmara Municipal”, disse o prefeito, após o resultado.O deputado federal citado por Kalil é Marcelo Aro (PP). Ex-aliados, eles romperam politicamente no início deste ano. A separação refletiu na relação dacom o Legislativo municipal: parte dos vereadores é ligada a Aro. Por consequência, um grupo de parlamentares que estava na base governista acabou se afastando.O vereador Cláudio do Mundo Novo, filiado ao PSD assim como Kalil, se absteve de participar da votação.No plenário da Câmara, o líder de Kalil no Parlamento municipal, Léo Burguês (PSL), atribuiu o placar a “brigas políticas”, mas sem detalhar a questão. “Vi vereadores vibrando na hora em que o projeto da cidade foi derrotado”, falou, sem dar nomes.compreende os córregos do vetor Norte belo-horizontino. São quatro córregos principais: Vilarinho e Nado, em Venda Nova; Terra Vermelha e Floresta, na Região Norte da cidade. A administração municipal enxergava o empréstimo como medida essencial para dar continuidade ao processo de melhorias nos espaços da cidade que, tradicionalmente, sofrem com os efeitos dos temporais.A proposta contemplava a urbanização de áreas de risco que estão no entorno das bacias, como as ocupações Izidora, Helena Greco, Dandara, Vitória e Rosa Leão.A prefeitura já toca obras na área. Uma das intervenções é a construção de uma estrutura para armazenamento de água. Atualmente, a PBH trabalha em prol de melhorias nos córregos do Vilarinho e do Nado. Uma estrutura hidráulica, popularmente conhecida como piscinão, está sendo construída no encontro dos dois córregos, nas proximidades da estação Vilarinho do metrô, onde os alagamentos são frequentes.O empréstimo, além das questões urbanísticas, autorizaria a construção de outros reservatórios no entorno da bacia.