Fotos e vídeos: BH, Brasília e Rio têm atos contra Bolsonaro neste sábado

Em Brasília, versão 'diabólica' de Bolsonaro foi exibida; presidente foi chamado de 'genocida' por manifestantes (foto: AFP / EVARISTO SA)

Em Belo Horizonte, grupos se reuniram na Praça da Liberade e partiram em marcha rumo ao Centro (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Na capital federal, pedidos para Bolsonaro ser responsabilizado por possíveis crimes durante a pandemia (foto: AFP / EVARISTO SA)

Atos contra o governo de(sem partido) ocorrem Brasil afora neste sábado (29/5). Em cidades como, Brasília e Rio de Janeiro, manifestantes se unem em pontos históricos dos municípios para cobrar mais vacinas antiCOVID-19. Odo presidente é outro pedido.Na capital mineira, um grande grupo diverso, formado por classes como estudantes, militantes de partidos políticos, trabalhadores da saúde e torcedores antifascistas de Atlético, América e Cruzeiro, saiu da Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul, rumo à Praça da Estação, na área central . A marcha teve faixas com inscrições como “Fora, Bolsonaro”, cartazes e cânticos.O apoio ao imunizante Spintec, produzido pela Universidade Federal de Minas Gerais (), também foi cobrado. “Temos a UFMG, que está desenvolvendo uma vacina, mas que tem que ficar pedindo esmola para completar sua pesquisa. Queremos uma vacina mineira”, bradou um dos participantes do protesto, do alto do carro de som que acompanhava a passeata.Em Brasília , houve quem pedisse o julgamento de Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional de Haia, na Holanda. A corte é responsável por emitir parecer sobre acusados de crimes contra a humanidade.



O Zé Gotinha, símbolo das campanhas de imunização feitas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), também apareceu para dar seu recado, mas no Rio.





Em solo carioca, o Zé Gotinha também bateu ponto na manifestação (foto: AFP / MAURO PIMENTEL )

As ‘faces’ de Bolsonaro

Ainda na capital fluminense, um boneco satirizando o presidente Bolsonaro era exibido pelos manifestantes. Situação semelhante foi vista em, onde uma versão “assustadora” do presidente, com traços um tanto quanto diabólicos, foi exposta pelos manifestantes.Na cidade do Distrito Federal, houve reunião de manifestantes na Esplanada dos Ministérios.

No Rio, mais sátiras a Bolsonaro (foto: AFP / MAURO PIMENTEL)

Menções a Lula

Luiz Inácio Lula da Silva, que pode enfrentar Bolsonaro no próximo pleito presidencial, foi enaltecido (foto: AFP / MAURO PIMENTEL)

Máscaras distribuídas em BH

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, também foi lembrado pelos manifestantes, mas por meio de menções positivas. No Rio, um grande boneco inflável do líder petista, com a faixa presidencial sob o paletó, se destacou em meio aos manifestantes.Legalmente apto a disputar o Palácio do Planalto em 2022, Lula deve travar disputa com Bolsonaro.Lembrada, ainda, a vereadora Marielle Franco (Psol-RJ), assassinada em uma emboscada há mais de dois anos.No ato em solo belo-horizontino, houve distribuição de máscaras PFF2 — as mais seguras contra o coronavírus. Frascos de álcool em gel também foram entregues.Houve manifestações de apoio à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID-19.