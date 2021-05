Guerra política? MDB de Uberaba elabora documento técnico da COVID-19

MDB Uberaba realizou reunião de emergência na manhã de sábado (1º/5) (foto: MDB Uberaba/Divulgação) A pandemia da COVID-19 vem movimentando a política uberabense. O MDB Uberaba, partido do ex-prefeito da cidade, Paulo Piau, declarou que vai avaliar todas as ações que estão sendo tomadas pela atual prefeitura no combate à COVID-19 com o intuito de elaborar documento técnico sobre o tema e, talvez, tomar providências junto a órgão de Justiça.



LEIA TAMBÉM: Uberaba recebe 14ª remessa de vacina e se aproxima das 100 mil doses





Comunicado do partido foi divulgado neste sábado (1º/5), um dia após a administração da prefeita Elisa Araújo (Solidariedade), por meio da Secretaria de Saúde e em parceria com grupo de acadêmicos da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), iniciar mutirão de rastreamento, organização e digitação dos dados de notificação de pacientes com a COVID-19. O mutirão aconteceu durante todo o fim de semana.

Paulo Piau.



LEIA TAMBÉM: Minas recebe vacinas da AstraZeneca e Pfizer nesta segunda-feira (3/5) Segundo nota do MDB Uberaba, o partido realizou reunião de emergência na manhã do último sábado, com pauta exclusiva sobre a situação da cidade diante da pandemia. Além da executiva do partido e da bancada de vereadores, outros membros foram convidados, entre eles o ex-prefeito

“Considerando a escalada da COVID-19 em Uberaba, com o aumento exponencial do número de infectados, falta de leitos e perda de vidas humanas, e considerando a responsabilidade dos poderes instituídos e sociedade, o MDB de Uberaba resolve: no sentido de colaborar com a população, o partido vai avaliar todas as ações que estão sendo tomadas, com o intuito de elaborar documento técnico sobre o tema e, se for o caso, tomar providências junto aos órgãos competentes. Tal avaliação e elaboração do documento será feita em caráter de urgência, dado a gravidade que a situação em nossa cidade exige. O MDB é o maior partido de Uberaba e não vai se furtar a colaborar. Em abril, temos no município uma das maiores taxas de letalidade do planeta, o que é inadmissível e inaceitável”, diz a nota do partido.

Mutirão de rastreamento, organização e digitação de dados em Uberaba

Durante todo último fim de semana, a Prefeitura de Uberaba, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e em parceria com grupo de acadêmicos da UFTM, realizou mutirão de rastreamento, organização e digitação dos dados de notificação de pacientes com COVID-19, neste fim de semana.



De acordo com nota da prefeitura, o objetivo do trabalho foi agilizar a consolidação de informações para o monitoramento dos casos suspeitos ou confirmados de COVID-19.

“Estão sendo digitadas e preparadas, para lançamento posterior no sistema E-SUS, as fichas de síndrome gripal, além de fichas dos pacientes que testaram positivo para a doença”, diz a nota.

O secretário de Saúde de Uberaba, Sétimo Bóscolo, disse que o mutirão foi uma ótima iniciativa, pois a coleta desses dados no Setor de Vigilância Epidemiológica não é informatizada. “A equipe da secretaria precisa lançar manualmente no sistema cada caso diagnosticado na cidade. Com o aumento no número de casos, ocorreu acúmulo na quantidade de dados a serem lançados”, explicou.

No mutirão, a médica Jussara Lima e a enfermeira Sybelle de Souza Castro, integrantes do Comitê de Enfrentamento à COVID-19 de Uberaba, contaram com o apoio de cerca de 30 alunos da UFTM, que atuaram voluntariamente e em troca receberam certificado de participação. Além disso, o mutirão contou com a participação de servidores do Departamento de Vigilância Epidemiológica, chefiado pela enfermeira Larissa Bandeira de Mello Barbosa.

Abril foi o mês que mais teve mais mortes e novos casos da doença

Do dia 1º de abril até nessa sexta-feira-feira (30/4), foram 4.847 casos positivos e 237 mortes, sendo que desde o início da pandemia na cidade já foram contabilizados 24.531 casos positivos, com 794 mortes.

Conformes os dados do Observatório COVID Uberaba, desde janeiro deste ano, o número de novos casos vem crescendo repetidamente na cidade. Em janeiro, foram 2.511 novos casos confirmados, subindo para 2.918 no mês de fevereiro e disparando em 3.861 novos casos em março. Desta forma, de janeiro até o momento, mais de 14 mil moradores de Uberaba foram infectados pelo novo coronavírus,

Também preocupante é o número de mortes da doença em Uberaba nos primeiros quatro meses de 2021. Já são 527 óbitos causados pela COVID-19 neste curto período. Em janeiro, foram 36 óbitos; 78 em fevereiro; 176 em março; e 237 em abril.

UTI/COVID perto do limite

Assim como em abril, março e fevereiro, a ocupação dos leitos de UTI para pacientes com COVID-19, tanto em hospitais públicos como em privados, continua ou no limite ou perto disto.

Segundo último boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura de Uberaba no início da noite desta segunda-feira (3/5), dos 103 leitos de UTI para pacientes infectados pelo coronavírus disponíveis na cidade, 87 estão ocupados. Dos 60 existentes na rede pública, 50 estão com pacientes. Dos 43 da rede privada, há 37 pessoas em estado grave.

Já em relação às ocupações de leitos de enfermaria para pacientes com COVID-19, de 205 disponíveis, 154 estão ocupados – de 142 da rede pública, há 118 pacientes; e de 63 da rede privada, 36 estão ocupados.

Maio pode ter cerca de 6 mil novos casos da doença e até 280 mortes

Segundo a doutora em matemática Michelli Maldonado, coordenadora do Observatório COVID Uberaba, em sessão da Câmara Municipal de quinta-feira (29/4), maio pode registrar cerca de 6 mil novos casos e até 280 mortes, conforme as projeções apresentadas aos vereadores.

“Se continuarmos com o mesmo comportamento, mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, e se a taxa de letalidade deste mês se mantiver, o cenário será ainda pior em maio”, afirmou, com preocupação.