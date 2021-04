ALMG segue onda roxa e prorroga suspensão de atividades presenciais

Nova suspensão de atividades presenciais na ALMG tem previsão para durar até 18 de abril (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)









“A suspensão também atende às recomendações da Gerência-Geral de Saúde Ocupacional, no âmbito do Plano de Contingência Assembleia Segura, embasadas no monitoramento do número de casos de COVID-19, da taxa de ocupação de leitos e do número de óbitos em decorrência da doença em Minas Gerais”, diz a nota da ALMG.





A suspensão de atividades presenciais teve início em 17 de março, após ampliação da onda roxa do Minas Consciente para todos os municípios do estado.



Com a medida, as atividades do processo legislativo seguem de forma remota, apenas com a presença do presidente.





anunciou, nesta sexta-feira (9/4), que prorrogou a suspensão de atividades presenciais na Casa. Agora, a medida passa a valer até o dia 18, data para a qual também foi prorrogada a, fase mais restritiva do programa Minas Consciente, do governo estadual.