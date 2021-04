Com aval de Bolsonaro, governo inicia campanha por isolamento e máscara

O presidente Jair Bolsonaro autorizou a campanha que incentiva o uso de máscaras e prega o isolamento social (foto: Marcos Corrêa/PR)

Diferentemente da postura adotada no ano passado, o governo federal iniciou, nas redes sociais, uma campanha a favor do distanciamento social e do uso da máscara para conter o avanço da COVID-19. As mensagens foram postadas em perfis do Palácio do Planalto no Twitter e no Facebook.

A campanha teve o aval do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que desde o início da pandemia de COVID-19 foi contrário ao uso de máscara e ao isolamento – inclusive, criticou governadores que determinaram o fechamento do comércio não essencial para diminuir a circulação de pessoas nas ruas. A iniciativa faz parte de um conjunto de ações adotadas desde que o médico cardiologista Marcelo Queiroga assumiu oA campanha teve o aval do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que desde o início da pandemia de COVID-19 foi contrário ao uso de máscara e ao isolamento – inclusive, criticou governadores que determinaram o fechamento do comércio não essencial para diminuir a circulação de pessoas nas ruas.





Bolsonaro vinha resistindo às novas medidas, mas foi convencido por Queiroga, que queria “dar o exemplo”. Ele é o quarto ministro da Saúde na gestão Bolsonaro – Henrique Mandetta, Nelson Teich e Eduardo Pazuello passaram pelo cargo antes.





Além das redes sociais, o governo planeja inserções da campanha no rádio e na televisão.





Números piores





O Ministério da Saúde inicia a campanha no dia em que o Brasil registra o segundo maior número de contágios (93.317) pelo novo coronavírus desde o início da pandemia e se aproximou ainda mais da marca de 350 mil mortes.





De acordo com o balanço diário do Ministério da Saúde, a doença provocou a morte de 3.693 brasileiros nas últimas 24 horas. Com isso, 348.718 brasileiros já perderam a vida em razão do vírus.