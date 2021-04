Secretário de Planejamento e Gestão de MG deixa cargo; veja quem assume

Otto Levy estava no governo estadual desde o início da gestão de Romeu Zema, em janeiro de 2019 (foto: Jair Amaral/EM/D. A. Press)





17:18 - 09/04/2021 Bolsonaro defendeu que STF determinasse abertura de CPI quando era deputado Luísa Barreto, atual presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater). Luísa é servidora de carreira e foi secretária-adjunta de Planejamento e Gestão entre 2019 e 2020, quando saiu para se candidatar à Prefeitura de Belo Horizonte. Otto Levy estava no governo desde o início da gestão de Romeu Zema, em janeiro de 2019. Ele será substituído por, atual presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (). Luísa é servidora de carreira e foi secretária-adjunta de Planejamento e Gestão entre 2019 e 2020, quando saiu para se candidatar à





Para presidir a Emater, o Executivo estadual apresentará ao Conselho de Administração o Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG), Otávio Maia. Maia já ocupou o cargo de subsecretário de Gestão Estratégica em seus 16 anos de experiência no governo de Minas. Ele é pós-graduado em Administração Pública pela Fundação João Pinheiro e mestre em Economia de Empresas pela FEAD.





A nomeação de Luísa Barreto para a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão será efetivada no dia 15 de abril, de acordo com o governo de Minas.





Desenvolvimento Econômico

Na pasta de Desenvolvimento Econômico, o secretário-adjunto Fernando Passalio – que é servidor de carreira – será o novo titular. Passalio está lotado na secretaria desde 2009, atuando como Superintendente Estadual em diversas áreas temáticas de apoio ao setor produtivo.





Em diversas vezes durante a pandemia da COVID-19, Passalio apareceu em entrevistas coletivas para detalhar estratégias do estado para conter o avanço da doença, principalmente citando ações relativas ao Minas Consciente. O plano orienta prefeitos na retomada da economia e no controle do coronavírus.





A nomeação de Passalio, de acordo com o governo de Minas, está prevista para ser publicada no Diário Oficial do Estado neste sábado (10/04).

O governo deanunciou mudanças no secretariado na tarde desta sexta-feira (9/4). De acordo com o Executivo estadual, o secretário de Planejamento e Gestão,, deixou o cargo por motivos pessoais. Outra alteração foi na pasta de Desenvolvimento Econômico, que tinhacomo titular. Azevedo, segundo o estado, solicitou desligamento por motivos de saúde.