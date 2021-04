Bolsonaro ataca Barroso por CPI sobre pandemia: 'Falta-lhe coragem moral'

Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ataca ministro do STF por determinar investigação do governo federal (foto: Isac Nóbrega/PR)



O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) atacou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, por determinar que o Senado Federal abrisse uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre as ações do governo federal na pandemia. Nesta sexta-feira (9/4), o chefe do executivo nacional compartilhou em suas redes sociais um vídeo dizendo que é uma "jogadinha casada" entre o juiz e a bancada de esquerda.









O ministro determinou nessa quinta-feira (8/4) que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), instale a CPI da COVID-19, que tem como objetivo apurar as irregularidades do governo de Jair Bolsonaro no combate à pandemia. Barroso deferiu o pedido que tem como alvo Bolsonaro e também o ex-ministro Eduardo Pazuello.



- Barroso se omite ao não determinar ao Senado a instalação de processos de impeachment contra ministro do Supremo, mesmo a pedido de mais de 3 milhões de brasileiros.



- Falta-lhe coragem moral e sobra-lhe imprópria militância política.



- Pres Jair Bolsonaro. %u2014 Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 9, 2021





Além dos repasses aos estados no enfrentamento à pandemia, serão investigadas a demora na compra de vacinas e aquisição de medicamentos para o tratamento precoce, como cloroquina, ivermectina e azitromicina, que não têm comprovação científica.





“Diante do exposto, defiro o pedido liminar para determinar ao presidente do Senado Federal a adoção das providências necessárias à criação e instalação de comissão parlamentar de inquérito, na forma do Requerimento SF/21139.59425-24”, publicou o ministro do STF.

Ele afirma que não pode deixar de lado um pedido de CPI simplesmente por ferir a minoria no congresso: "Trata-se de garantia que decorre da cláusula do Estado Democrático de Direito e que viabiliza às minorias parlamentares o exercício da oposição democrática. Tanto é assim que o quórum é de um terço dos membros da casa legislativa, e não de maioria. Por esse motivo, a sua efetividade não pode estar condicionada à vontade parlamentar predominante"

Barroso explicou que concedeu a liminar com urgência diante do agravamento da pandemia no país, que estabeleceu seu recorde de mortes em 24 horas nesta quinta-eira (4.249) e deve bater o total de 350 mil mortes até sábado (10/4).