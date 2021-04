Bolsonaro sobre decisões do STF: 'o que menos precisamos é de conflito'

(foto: AFP / EVARISTO SA)

O presidente Jair(sem partido) afirmou, na noite desta quinta-feira (08/04), em entrevista à “CNN Brasil” que "o que menos precisamos é de conflito” e que “seria bom se todo mundo jogasse dentro das quatro linhas”. O presidente se referia às decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a abertura de CPI da COVID-19 e o veto a cultos e missas presenciais.

"Da minha parte, vocês sabem da minha posição, respeito completamente a nossa. Não tem um pingo fora das quatro linhas da mesa", disse.

Mais cedo, durante live em suas redes sociais, Bolsonaro pediu a governadores e prefeitos que decretam medidas restritivas para conter o contágio pela COVID-19 que considerem um "meio-termo" entre o fechamento de todo o comércio não essencial e a liberação de todas as atividades.

"Gostaria que aqueles que acham que podem fechar sem se preocupar com o desemprego visitem as comunidades, entrem na casa delas, vejam o que tem dentro da geladeira, como sobrevivem, para ver se a gente vai para o meio-termo, pelo menos no tocante a evitar que empregos sejam destruídos cada vez mais em nosso Brasil”.

Com informações de Estadão Conteúdo