Em Israel, Eduardo Bolsonaro e Ernesto Araújo são obrigados a usar máscaras

Ernesto Araújo, Eduardo Bolsonaro e demais membros da comitiva que foram a Israel conhecer spray nasal (foto: Reprodução/redes Sociais)

A delegação brasileira, que está em visita apara conhecer spray nasal em testes para combater o, se viu "obrigada" a cumprir os rígidos protocolos da nação israelense ainda no desembarque.A cena no aeroporto israelense, no entanto, não se repetiu em solo brasileiro, onde a mesma comitiva, liderada pelo ministro das Relações Exteriores,, e o deputado federal e filho 03(PSL/SP), se deixaram fotografar sem máscaras, ao lado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que abomina o uso do protetor indicado pela ciência.

Israel já vacinou mais de 7 milhões dos 8,6 milhões de habitantes, cerca de 81% da população, segundo dados sobre a vacinação compilados pelo Our World in Data, até o dia 18 de fevereiro.





A mesma comitiva, ao lado do presidente Jair Bolsonaro, antes do embarque para Israel (foto: Redes Sociais/reprodução)

Ernesto Araújo sendo repreendido a usar máscara de proteção em Israel APPRECIATION TWEET pic.twitter.com/DcqHPqj0DA %u2014 Jeff Nascimento (@jnascim) March 7, 2021

Ainda em Israel, durante um compromisso diplomático, o ministro Ernesto Araújo levou um 'puxão de orelhas' quando posava para fotos sem máscara. Veja abaixo.

Enquanto isso, no Brasil, o governo Bolsonaro ainda patina na compra de vacinas – obrigando prefeitos e governadores a se associarem para correr atrás da compra de imunizantes.

De acordo com a última contabilidade divulgada pelo Ministério da Saúde o Brasil vacinou pelo menos 7.591.266 pessoas com a 1ª dose de imunizantes contra o coronavírus até as 17h30 desta 5ª feira (04/03). Desses, 2.426.554 receberam a 2ª dose. Ao todo, foram 10.017.820 doses administradas no país.

Spray nasal

A ida a Israel da delegação brasileira tem como propósito conhecer uma medicação que ainda está em fase de teste. Mas desde fevereiro o presidente vem fazendo campanha para conseguir aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Até aqui, não há comprovação científica sobre a eficácia do spray nasal para o combate ao novo coronavírus. Entretanto, ao anunciar a ida da delegação brasileira, Bolsonaro já a falava ‘em remédio milagroso’, que, depois da cloroquina, parece ser a aposta da vez do presidente.

