Eduardo Bolsonaro vai a Israel conhecer spray nasal contra COVID-19

Eduardo Bolsonaro acompanhou a delegação brasileira rumo a Israel (foto: Evaristo Sá/AFP)

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) disse que o spray nasal contra o coronavírus desenvolvido em Israel teve sucesso nos primeiros testes clínicos. Nova aposta do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para o controle da doença, o medicamento não tem eficácia científica comprovada, a exemplo do uso da hidroxicloroquina, ivermectina e da azitromicina, que também tem sido insistentemente defendido pelo chefe de Estado.

“O spray nasal EXO-CD24 desenvolvido em Israel obteve quase 100% de sucesso nos primeiros testes”, afirmou Eduardo Bolsonaro. “Que Deus nos abençoe”, acrescentou.





Israel viajou para Israel para acompanhar os testes e pesquisas científicas sobre o spray. A delegação vai tentar trazer para o Brasil as fases 2 e 3 dos testes clínicos. Neste sábado (6/3), uma comitiva brasileira foi aviajou para Israel para acompanhar os testes e pesquisas científicas sobre o spray. A delegação vai tentar trazer para o Brasil as fases 2 e 3 dos testes clínicos. Jair Bolsonaro acompanhou a saída da equipe da base aérea de Brasília.

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, chefia a delegação, que conta com o próprio Eduardo Bolsonaro e secretário do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcelo Moraes.

%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDEE%uD83C%uDDF1 O spray nasal EXO-CD24 desenvolvido em Israel obteve quase 100% de sucesso nos primeiros testes.



Comitiva brasileira liderada pelo MRE @ernestofaraujo embarcou hoje para Israel com a missão de trazer para o Brasil as fases 2 e 3 dos testes clínicos.



Que Deus nos abençoe%uD83D%uDE4F pic.twitter.com/ZRPkqqnv97 %u2014 Eduardo Bolsonaro%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@BolsonaroSP) March 6, 2021

O spray foi testado inicialmente em apenas 30 pessoas. Os pesquisadores informaram que os pacientes tinham entre 18 e 85 anos, mas não deixaram claro a idade dos participantes do experimento.





"O que é esse spray? Não sei. Mas o que acontece? Esse produto, há 10 anos, estava sendo investigado, estava sendo estudado lá em Israel para outro tipo de vírus. E usou isso daí em 30. Em 29 deu certo. O último demorou um pouco mais, mas também segurou. Parece que é um produto milagroso, parece. Nós vamos atrás disso", disse o presidente, na terça-feira (2/3).





Defensor do spray e contrário ao isolamento domiciliar, Bolsonaro vive pressão no momento em que o Brasil vive segunda onda de pandemia, com recorde de mortos na quarta-feira (3/3) – 1.910 óbitos em um único dia. Em contrapartida, os estados esperam novas doses de vacina do governo federal para imunizar a população e reduzir a ocupação de UTIs nos hospitais. No começo da semana, 20 estados chegaram a ter 80% das vagas usadas por pacientes.