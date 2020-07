Vice-líder de Zema é o terceiro deputado estadual a testar positivo para a COVID-19

Guilherme da Cunha é integrante da base de apoio ao governo Zema na Assembleia. (foto: Guilherme Bergamini/ALMG)

Colega está assintomático

Coronavírus no Legislativo

O vice-líder do governo de Romeu(Novo) na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Guilherme da Cunha (Novo), foi diagnosticado com o novo. O parlamentar, que começou a perceber os sintomas da doença no último sábado, fez o teste nesta terça. O resultado positivo foi confirmado nesta quinta-feira, ao, pela assessoria de comunicação do parlamentar.Cunha é o terceiro deputado estadual mineiro a testar positivo para a COVID-19 em menos de uma semana. O primeiro deles, no sábado (11), foi o vice-presidente do Parlamento, Antonio Carlos Arantes (PSDB). Nessa quarta-feira (15), João Vítor Xavier (Cidadania) , também confirmou estar com a infecção.O deputado donão apresenta quadro grave da doença. Ele está em isolamento domiciliar desde sábado. "Estou com os sintomas clássicos da COVID-19, que incomodam bastante, mas sem nenhum problema respiratório, o que me tranquiliza", declarou, à reportagem. Ele segue trabalhando de casa.Pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, João Vítor não apresenta sintomas da virose e cumpre a quarentena em casa.“Estou normal, graças a Deus estou bem. Minha esposa teve os sintomas, ela constatou, aí fiz o mesmo processo. Já estava separado dela desde a última sexta-feira, e desde que saiu o (resultado do teste) dela, o médico me orientou a fazer o exame. Estou absolutamente normal. Não tenho ido à Assembleia, mas continuarei trabalhando. Na rádio (Itatiaia) também seguirá a mesma situação: por enquanto não vou parar, tenho aparelhagem para trabalhar de casa. Vamos torcer e cuidar para passar logo”, disse, nessa quarta.Pelo Facebook, Arantes também se manifestou sobre as agruras impostas pela doença. “O difícil é ficar aqui, dentro de um quarto, isolado, como estou. Mas faz parte”, lamentou.Na semana passada, o EM mostrou que o número de casos da COVID-19 na Assembleia preocupava alguns servidores da Casa . Nesta quinta, o presidente do Parlamento, Agostinho Patrus (PV), anunciou que a última votação do semestre — a da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o próximo ano — vai ocorrer nesta sexta.A análise de proposições só voltará a ocorrer em agosto, após o recesso parlamentar.Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19 Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.