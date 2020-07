Deputado Antonio Carlos Arantes diz que testou positivo para COVID-19

Deputado Antonio Carlos Arantes testou positivo para COVID-19 (foto: Divulgação/ALMG) deputado estadual mineiro Antonio Carlos Arantes (PSDB) publicou um comunicado em que informa ter sido infectado pelo novo coronavírus (COVID-19). O parlamentar disse que resolveu fazer o exame por causa do grande número de contaminações registradas em Belo Horizonte e que quis avisar a todos com quem teve contato que testou positivo para a doença. estadual mineiro(PSDB) publicou um comunicado em que informa ter sidopelo novo(COVID-19). O parlamentar disse que resolveu fazer o exame por causa do grande número de contaminações registradas em Belo Horizonte e que quis avisar a todos com quem teve contato que testou positivo para a doença.





isolamento e agradeceu as orações por sua saúde. “Com fé em Deus irei passar por esse momento sem nenhuma complicação! Conto com as orações de todos”, escreveu.



Números do coronavírus em Minas



Nas últimas 24 horas, boletim da Secretaria de Estado de Saúde divulgado neste sábado. Nas últimas 24 horas, Minas Gerais confirmou mais 3.727 casos e 46 mortes pela COVID-19 , doença provocada pelo novo coronavírus. Os dados são doda Secretaria de Estado de Saúde divulgado neste sábado.

Dessa forma, o estado já tem 73.813 casos confirmados da doença desde março, no início da pandemia no Brasil. Desse total, 1.550 resultaram em morte. Ainda há 23.213 casos em acompanhamento, categoria que contempla pacientes em tratamento e casos que dependem de atualização das prefeituras, e 49.050 casos de pessoas que se recuperaram.



Surto na ALMG









Mesmo com muitas áreas em regime de teletrabalho, segundo boletim diário divulgado pela Casa, o 12º funcionário apresentou sintomas da doença nos últimos dias e já foi afastado.





Nenhum dos 77 deputados está entre os contaminados, já que a maioria das votações tem sido feita em sistema remoto.





Ainda que as medidas de segurança sejam adotadas, a tendência, acreditam os funcionários, é pelo aumento de casos.





Em contato com a reportagem, a ALMG não esclareceu se os infectados são pessoas que trabalhavam diariamente na Casa ou que já estavam em home office e apresentaram sintomas.

(Com informações de Roger Dias)





Leia a íntegra do comunicado do deputado Antonio Carlos Arantes:





“Venho através desta mensagem informar a todos que diante do grande número de pessoas se contaminando com o Covid 19 em Belo Horizonte resolvi fazer o exame PCR para detecção do vírus e infelizmente testei positivo. Minha esposa também realizou o teste e o resultado dela foi negativo. Estou bem, sem nenhum sintoma. Faço questão de tornar público meu resultado pois nestes últimos dias por mais que eu tenha evitado contato e aglomerações ,acabei encontrando com alguns de vocês. Sendo assim sinto na obrigação de comunica - los no sentido de evitar novas contaminações. Já estou em isolamento e com fé em Deus irei passar por esse momento sem nenhuma complicação! Conto com as orações de Todos! Grande abraço, se cuidem! Dep. Antonio Carlos Arantes”