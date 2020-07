Senadora Leila Barros diz que está com COVID-19

A senadora Leila Barros (PSB/DF), ex-jogadora de vôlei da Seleção Brasileira, está com covid-19. A informação foi publicada no perfil oficial da parlamentar no Twitter, na tarde deste sábado (11/7).A assessoria de imprensa da parlamentar informou ao Correio que os primeiros sintomas surgiram na quarta-feira (8/7), quando ela teve febre, dor no corpo e na cabeça.

A infecção pelo novo coronavírus foi confirmada por meio do exame RT-PCR. Ela também fez exames de imagem dos pulmões e os órgãos não estão comprometidos. Ainda de acordo com a nota, "embora esteja confiante na plena recuperação, a parlamentar do DF apresenta indisposição devido à forte dor de cabeça". "Leila cumprirá o isolamento domiciliar conforme orientação médica", finaliza o texto. De acordo com a assessoria, Leila Barros está sem febre desde sexta-feira (10/7).Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19