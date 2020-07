Bolsonaro com COVID-19 muda rotina no Palácio do Planalto

Bolsonaro ao lado de Ramos e Azevedo: os dois ministros continuam indo ao trabalho (foto: AFP / Miguel SCHINCARIOL)

Após testar positivo para o novo coronavíru e sem intenção de suspender a agenda, o presidenteadotou a videoconferência para manter as reuniões com os integrantes de sua equipe. A confirmação de que o chefe do Executivo foi infectado mudou o ambiente no Planalto. O entra e sai de ministros e assessores praticamente cessou, e muitos servidores, que ainda realizam o trabalho presencial, evitam circular pelo prédio.

Ao todo, 108 servidores da Presidência tiveram a doença desde o começo da, sendo que 77 já se recuperaram. Ao longo do dia de ontem, o primeiro em, Bolsonaro encontrou-se com quatro ministros, por videochamada. Ele reuniu-se com os ministros da Defesa, Fernando Azevedo; Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos; interino da Educação, Antônio Vogel; e Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira.Entre os ministros, a equipe está dividida em relação aos cuidados para que outras pessoas não corram o risco de. Há deles que, mesmo com teste negativo para o novo coronavírus, estão trabalhando de casa, por precaução. Já outros cumpriram agenda normalmente. Casos de Luiz Eduardo Ramos e Fernando Azevedo, que tiveram contato com o presidente na última segunda-feira e no sábado, respectivamente. O ministro da Defesa fez o exame na terça-feira, com resultado negativo.

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e o advogado-geral da União, José Levi, por sua vez, adotaram o isolamento. Araújo recebeu o resultado ontem à tarde. Deu negativo. Ele cumpriu agenda em casa. No sábado, ele acompanhou Bolsonaro ao almoço na residência do embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman.

José Levi, por sua vez, teve resultado negativo para os dois exames (teste rápido e RT-PCR), mas, ainda assim, está trabalhando de casa desde a última terça-feira, “sem nenhum prejuízo às respectivas atividades funcionais”, informou a assessoria do AGU. Ele encontrou-se com o presidente na última segunda-feira.Já o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, e o secretário especial da Cultura, Mário Frias, tiveram resultado negativo nos testes e continuam cumprindo as agendas. Frias esteve com Bolsonaro na segunda-feira, e Álvaro Antônio, em 30 de junho. O ministro da Economia, Paulo Guedes, fez um teste com resultado negativo, na semana passada. De acordo com recomendação médica, porém, cumpre agenda por videoconferência e fará um novo exame em quatro dias, para assegurar que não está infectado.A Secretaria de Comunicação da Presidência da República continua sem informar o resultado do exame feito pela primeira-dama, Michelle Bolsonaro. O próprio presidente Jair Bolsonaro afirmou, na terça-feira, que mulher havia feito o exame. O Correio entrou em contato com a Secom nos últimos dois dias, mas não obteve resposta.