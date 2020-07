MPF coloca Bolsonaro na berlinda ao afirmar que presidente deu aval a Salles

(foto: Wikipédia)

Na ação em que acusou o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles , dee pediu seu afastamento do cargo, oaponta que medidas tomadas por ele à frente da pasta foram avalizadas pelo presidente. Como exemplo, procuradores citam a exoneração de servidores do Ibama responsáveis por ações de fiscalização contra o garimpo ilegal.O presidente é citado em três partes diferentes do documento de 128 páginas, assinado por 12 procuradores - mas não é alvo da ação, apresentada na primeira instância da Justiça Federal do Distrito Federal.Mensagens trocadas entre Bolsonaro e o ex-ministro da Justiçaforam anexadas à ação para reforçar a influência do presidente em decisões da pasta.Na ação, fiscais flagraram umdentro de, atividade que é proibida por lei, e queimaram a estrutura montada pelos garimpeiros e as máquinas usadas para a extração ilegal. A queima do maquinário é prevista na legislação para este tipo de caso.Após a operação, houve uma série de exonerações no Ibama, em cargos de chefia nas áreas de proteção e fiscalização. Os procuradores apontam que o inconformismo de Bolsonaro motivou que Salles "efetivamente exonerasse toda a cadeia de servidores responsável, no Ibama, pelo planejamento de atividades de fiscalização".O MPF acusa Salles de improbidade administrativa em uma série de atos, omissões e discursos. À Justiça, pedem que o ministro seja afastado do cargo.Em nota, Salles classificou como "tentativa de interferir em políticas públicas" o pedido de afastamento. "A ação de um grupo de procuradores traz posições com evidente viés político-ideológico."