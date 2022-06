COVID-19: mais de 6,5 mil testam positivo em 24h no estado

BH e cidades da metropolitana começam a convocar pessoas com mais de 50 anos para receber a 4ª dose (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) Mais 6.577 pessoas testaram positivo para COVID-19 em Minas Gerais nas últimas 24h. Nenhuma morte foi registrada. Até o momento, foram 61.579 mortes confirmadas e 3,4 milhões de casos da doença desde o início da pandemia. São informações da Secretaria de Estado de Saúde.









A média móvel de casos confirmados por dia está em 5.337 no estado de Minas Gerais, de acordo com o painel de monitoramento da SES-MG. A média móvel do número de óbitos é ainda baixa e está em 1,9 pessoa por dia.





Quanto à vacinação no estado, 83% das pessoas com mais de 5 anos estão com as duas doses do cronograma vacinal e 59% estão com o primeiro reforço. A 4ª dose já foi aplicada em 29,9% da população convocada.





Em Belo Horizonte, a repescagem da vacinação de todos os públicos já convocados continua de segunda a sexta-feira. A partir de quarta-feira (08/6), pessoas com 59 anos podem receber a 4ª dose na capital.