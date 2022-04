COVID: média móvel de notificações de morte atinge seu menor número em 2022

Segundo dados do novo boletim epidemiológico, nas últimas 24 horas 12 pessoas morreram e 758 testaram positivo para a COVID-19 em Minas Gerais. Assim, somando-se os números desde o início da pandemia, já são 3.354.669 casos confirmados e 61.243 mortes no total. Essas são informações da Secretaria de Estado de Saúde

No mês de abril, até o momento, 28.309 novas infecções pelo vírus foram registradas, e 393 óbitos. Ao todo, em 2022, 5.012 pessoas perderam a vida em decorrência de complicações da COVID no estado.

Atualmente, a média móvel da taxa de mortalidade pelo coronavírus está em 0,55 em 100 mil habitantes, enquanto a de casos confirmados é de 21,48 por 100 mil. Hoje (27/4) a média móvel de notificação de óbitos atingiu o seu menor número em 2022, e está em 5,6. Em 01° de janeiro, o índice era de 6,6.

A vacinação no estado está em 83% das pessoas maiores de 5 anos com as duas doses e 57,4% com a primeira dose de reforço. A Prefeitura de Belo Horizonte segue realizando campanha de vacinação para todos os públicos já convocados, de segunda a sexta-feira, nos centros de saúde e postos extras listados no site