COVID: número de mortes cai em MG, mas ainda é alto em relação a dezembro

Números nesta semana ainda são 1.400% maiores que na semana que antecedeu o natal, em 2021. (foto: Fábio Marchetto/SES-MG)

Mais 37 pessoas morreram e 4.456 se contaminaram pelo coronavírus entre a segunda (21/3) e esta terça-feira (22/3) em Minas Gerais. O novo boletim epidemiológico emitido nesta manhã pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) mostrou também que, desde o início da pandemia, já foram 3.301.643 infecções pelo vírus, e 60.601 óbitos. Mais 37 pessoas morreram e 4.456 se contaminaram pelo coronavírus entre a segunda (21/3) e esta terça-feira (22/3) em Minas Gerais. O novo boletim epidemiológico emitido nesta manhã pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) mostrou também que, desde o início da pandemia, já foram 3.301.643 infecções pelo vírus, e 60.601 óbitos.





Ainda que o número de casos e de mortos esteja caindo a cada informe da SES, os índices continuam maiores que na última semana que antecedeu as festas de fim de ano em 2021, antes do “boom” de contaminações e mortes. Entre 18 e 24 de dezembro, foram 2.079 infectados e 78 óbitos. Por outro lado, entre 16 de março e hoje (22/3), já são 31.041 novos contaminados e 231 pessoas que morreram por COVID-19.





Tanto o estado quanto a capital já flexibilizaram o uso de máscaras, sendo desobrigatório o item em espaços abertos e ao ar livre. Os números mostram que é importante seguir com precauções e cuidados, pois embora em queda, os índices ainda não são baixos.





A proporção de leitos de UTI SUS ocupados sofreu uma variação de 1% entre ontem e hoje, e passou para 55,6%. Dos leitos exclusivos para casos de Covid-19, a taxa é de 4,2% de ocupação. Por outro lado, a enfermaria no estado está com 83% dos leitos ocupados, sendo 3,7% com pacientes positivos ou suspeitos para o coronavírus.





A vacinação no estado está em 82% da população maior de 5 anos com as duas doses e 49% dos acima de 18 anos com a dose de reforço. A cobertura pediátrica está em 62% com a primeira aplicação.