Ao ser vacinado no dia 24 de abril, o prefeito brincou: 'não vai doer?' (foto: Juarez Rodrigues/EM/DA Press)

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), anunciou na manhã deste sábado (12/03) que se recuperou completamente da COVID-19. O chefe do executivo da capital informou que realizou novo teste para a doença e o resultado foi negativo.

Ao comemorar a recuperação, o prefeito destacou a importância da vacinação e exaltou a ciência. "Obrigada à ciência. Três vacinas. Zero sintoma", informou o prefeito, por meio da assessoria de imprensa da Prefeitura de Belo Horizonte.

Na terça-feira (8/3), a assessoria divulgou que Alexandre Kalil havia testado positivo para a COVID-19 depois de realizar um teste de rotina. Na ocasião, o prefeito estava assintomático. Depois de cancelar todas as agendas, o prefeito cumpriu o isoalmento em casa.

Kalil recebeu a primeira dosde da vacina contra a COVID-19 em 21 de abril. Aos 62 anos, o prefeito recebeu o imunizante da AstraZeneca. Ele foi até a Secretaria Municipal de Educação no Bairro Santo Anônio, na Região Centro-sul, onde recebeu a agulhada.

Kalil estava acompanhado por assessores e pelo secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto. "Estou tomando a vacina com três meses de atraso", brincou, em rápida conversa com o Estado de Minas, ao deixar o local. Na época ainda brincou com a enfermeira: "não vai doer?"

