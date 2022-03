A temperatura máxima deve chegar a 31°C na capital (foto: Jair Amaral/EM/DA Press) O sábado (12/3) amanheceu bonito em Belo Horizonte, com céu azul e poucas nuvens. No entanto, depois de 15 dias de estiagem, pode ter uma chuvinha no final da tarde. A temperatura também deve esquentar ao longo do dia.

Com o registro de janeiro e fevereiro como meses bastante chuvosos, com volumes acima da média histórica para o período, a capital não registra chuvas significativas desde 26 de fevereiro. “A previsão é de pancada de chuva, mas, neste período do ano, nunca se descarta chuva mais forte, porque é época de temporal”.





As chuvas são provocadas pelo avanço de uma frente fria no litoral de São Paulo. “O avanço dessa frente fria vai influenciar a umidade. O calor e a alta umidade provocam essas pancadas de chuva”, diz Claudemir





Em BH, a temperatura mínima, deste sábado, foi de 18°C. A máxima deve chegar a 31°C, nestes dias finais do verão. “Mais um dia quente para BH e região metropolitana.” Já a umidade do ar fica em torno de 35% e 40%, a queda se dá em virtude da ausência de chuva nos últimos dias que faz com que a quantidade de água na atmosfera seja menor.

A chuva também pode atingir outras regiões do estado, como o Sul de Minas. Nas outras regiões, haverá céu claro a parcialmente nublado, também com possibilidades de pancadas de chuva à tarde. No estado, a temperatura mínima foi registrada em Monte Verde, 15,7°C. A região mais quente deverá ser o Norte de Minas, onde os termômetros podem bater os 35°C.