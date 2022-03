Jovem perde o controle de BMW e provoca acidente em frente ao BH Shopping

Motorista de 25 anos perdeu o controle de sua BMW e derrubou a grade do canteiro central (foto: Benny Cohen/EM/D.A Press)

Nesta madrugada de sábado (12/3), por volta das 4h30, uma BMW branca se envolveu em um acidente ao lado do BH Shopping, no Belvedere, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.



O motorista do veículo, um jovem de 25 anos, relatou à Polícia Militar que seguia pela Avenida Luiz Paulo Franco, sentido Nova Lima, quando perdeu o controle do veículo.





É provável que o carro estivesse em alta velocidade, já que o veículo derrubou a grade de proteção do canteiro central e atravessou a passagem de pedestres entre as duas pistas da avenida por cerca de 40 metros, até parar em um poste. Os airbags foram acionados, a BMW ficou com a frente destruída e derramou óleo na pista.

(foto: Benny Cohen/EM/D.A Press)



Como o carro de luxo estava com a documentação vencida, foi rebocado para o pátio conveniado ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MG).





(foto: Benny Cohen/EM/D.A Press)

No boletim de ocorrência da Polícia Militar não consta se o motorista estava sob efeito de bebidas alcoólicas, se ele se feriu ou se provocou danos a terceiros.