Acidente no Buritis causa 12 quilômetros de lentidão no Anel Rodoviário

Acidente causa reflexos na saída para o Rio de Janeiro (foto: Reprodução/Twitter)

Um acidente que ocorreu na tarde desta sexta-feira (11/3) deixa o trânsito no Km 541 do Anel Rodoviário complicado na saída de Belo Horizonte. As primeiras informações são de que há 12 quilômetros de congestionamento no sentido Vitória, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A Via 040 registrou que a colisão ocorreu na altura do Bairro Buritis, na Região Oeste da capital. Por enquanto, não há registro de vítimas.





O acidente também causa transtornos a quem trafega pela BR-040 em direção ao Rio de Janeiro. O fluxo de veículos segue lento desde a Avenida Nossa Senhora do Carmo, na altura do Shopping Ponteio.

Até as 18h30 desta sexta, não houve chamado do Corpo de Bombeiros para a ocorrência.

Matéria em atualização