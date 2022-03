Homem sem habilitação e com suspeita de embriaguez capota carro em BH

Câmeras de segurança flagraram o momento em que um Fiat Uno desceu uma rua do Bairro Vila Senhor dos Passos, Região Noroeste de BH, em alta velocidade, bateu e capotou na noite dessa quinta-feira (10/3).Segundo informações da Polícia Militar (PM), o homem de 41 anos não tem habilitação e estava com sinais de embriaguez.O veículo atingiu três carros que estavam estacionados e ainda bateu no portão de uma casa após capotar no meio da rua. O motorista contou aos militares que o veículo apresentou problemas mecânicos e ficou sem freio enquanto descia a rua. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro.