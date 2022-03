Homem é suspeito de estuprar colega de trabalho dentro de bar

Suspeito foi detido e levado para a Delegacia de Mulheres, na Região Centro-Sul de BH (foto: Reprodução da internet/Google Street View)





Um homem de 45 anos foi detido pela Polícia Militar (PM) suspeito de estuprar uma colega de trabalho, de 27, dentro de um bar no Bairro Jardim Montanhês, Região Noroeste de Belo Horizonte. A jovem passou mal após ingerir uma bebida, e uma testemunha disse ter visto parte do abuso, segundo a polícia. O suspeito nega. O caso ocorreu na noite dessa quinta-feira (10/3).









No entanto, ontem ele a convidou para ir até um bar. Ela negou várias vezes, mas, após a insistência, acabou concordando. Ele se sentaram em uma mesa externa do estabelecimento, onde ocorria uma apresentação de música ao vivo. Beberam e fizeram uma refeição. Algum tempo depois, tomaram, cada um, uma dose de cachaça, que teria sido oferecida pela cantora que se apresentava.





Depois disso, a jovem disse que se sentiu mal e baixou a cabeça sobre a mesa. No relato, ela indica ter ficado "grogue". Consta no boletim de ocorrência que ela não se lembra de como entrou no banheiro do bar e acredita ter sido levada pelo homem.





Enquanto estava lá, ela disse ter percebido um entra e sai de pessoas. A jovem também relatou que o suspeito a chamava pelo nome, baixou as calças dela, e passou a mão em suas partes íntimas. A vítima chegou a falar para o homem chamar o marido dela e percebeu que alguém a vestiu novamente.



Ela disse ter visto uma mulher no banheiro. Apertou a mão dela para pedir socorro, e essa testemunha lhe ofereceu água e sal. Quando voltou a si, começou a entender o que estava acontecendo.





A PM foi chamada. Confome a polícia, ela disse que não estava ferida e dispensou atendimento médico.





Testemunha relata abuso





Ainda conforme a PM, uma testemunha relatou ter visto os dois bebendo do lado de fora e que a jovem vomitou e desmaiou sobre a mesa. Ela se levantou com dificuldade e foi até o banheiro.



Um cliente viu a jovem caída lá dentro e chamou o suspeito, perguntando se ele era parente dela. O homem entrou no banheiro e ficou lá sozinho por alguns minutos com a vítima.





A testemunha disse que entrou em um reservado ao lado e viu o homem dando tapas e alisando as nádegas da jovem. Essa testemunha confrontou o suspeito, perguntou se ele era o marido dela – o que o homem negou –, por que ele estava fazendo aquilo e o mandou parar. Ela subiu as calças da vítima e outra testemunha a ajudou a se levantar do chão.



Suspeito nega crime





O suspeito também foi ouvido pelos PMs. Conforme o boletim de ocorrência, ele afirma que foi a vítima quem o chamou para ir ao bar tomar uma cerveja e que uma testemunha disse que a amiga dele estava desmaiada no banheiro, onde ele chegou acompanhado dos donos do estabelecimento.



Ele também afirmou que deu tapas no rosto da jovem para tentar fazê-la acordar e que, depois, uma das testemunhas o mandou esperar do lado de fora do banheiro.