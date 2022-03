Adolescente estupra irmã de 9 anos em Monte Alegre de Minas e foge

Crime foi na zona rural de Monte Alegre de Minas (foto: Divulgação/Prefeitura de Monte Alegre de Minas)

Uma menina de 9 anos foi estuprada pelo irmão de 14 anos no município de Monte Alegre de Minas, no Triângulo Mineiro. Ele se aproveitou de uma momento em que estavam sem o pais para cometer o estupro. Depois que ele foi denunciado à Polícia Militar (PM), o jovem fugiu.



O crime ocorreu na zona rural de Monte Alegre, e foi relatado nesta quarta-feira (9/3). Os pais do envolvidos moram em uma fazenda e foram até a cidade de Araporã para fazer compras para a propriedade. Logo no retorno, a mãe dos envolvidos percebeu que a filha estava com dificuldade de andar e com sangramento.



O caso da vítima é grave e ela poderá ser encaminhada a qualquer momento para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU) e precisará de intervenção cirúrgica.



O irmão suspeito do crime foi deixado na fazenda em Monte Alegre de Minas e não foi mais visto, segundo relato policial.